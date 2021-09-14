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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

ADIYAMAN 14.09.2021, 11:29
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Eroğlu idaresindeki 02 ABG 970 plakalı Opel marka otomobil ile Adem Önen idaresindeki 02 AAU 321 plakalı motosiklet Altınşehir mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Adem Önen yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Adem Önen’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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