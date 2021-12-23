Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Hüseyinler idaresindeki 02 AAF 030 plakalı motosiklet ile Bahri Karakuş idaresindeki 02 BF 782 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Hüseyinler yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Hüseyinler’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.