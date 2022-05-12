Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu baba ile oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Fahri Gezici idaresindeki 02 DB 253 plakalı motosiklet ile Doğan Deli idaresindeki 02 J 5065 plakalı Peugeot marka minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Fahri Gezici ile motosiklette bulunan babası Bahattin Gezici yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.