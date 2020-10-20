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Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN’DA, ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN 20.10.2020, 14:07
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Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, elektrikli bisiklet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet B., idaresindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen kamyon, Sakarya Caddesi İtfaiye Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrik bisiklet sürücüsü Ahmet B., yaralanırken kamyon sürücüsü ise aracıyla beraber olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan Ahmet B., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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