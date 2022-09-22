Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu medyana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Arık idaresindeki tescilsiz motosiklet ile Mustafa Kocaoğlan idaresindeki bisiklet, Cumhuriyet Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Mustafa Kocaoğlan ile motosiklette yolcu olarak bulunan Saniye Arık yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.