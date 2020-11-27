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Motosiklet hırsızları tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde motosiklet çalan hırsızlar, çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı.

ADIYAMAN 27.11.2020, 09:32
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Motosiklet hırsızları tutuklandı
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde motosiklet çalan hırsızlar, çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı.

Kahta Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin çalışmaları sonucunda şahıslar, çalınan motosiklet ile suçüstü yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Menderes Mahallesinde sabah saatlerinde gerçekleşen hırsızlık olayında tespit edilen V. Y. (17), H.S.(18), F. K.(18) gözaltına altına alınırken H.S ve F.K’in tutuklandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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