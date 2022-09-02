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Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı
Adıyaman’da motosiklet hırsızlığı olayına karışan 2 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
ADIYAMAN 02.09.2022, 22:41
Adıyaman’da motosiklet hırsızlığı olayına karışan 2 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinden çalışan bir motosikletin bulunmasına yönelik Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde jandarma ekipleri İ.Y. ile S.D. isimli şahsı, çalınan motosiklet ile birlikte Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’nde yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken çalınan motosiklette sahibine teslim edilmek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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