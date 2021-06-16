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Motosiklet hırsızı tutuklandı

Adıyaman’da, motosiklet hırsızlığı olaylarına karışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN 16.06.2021, 15:11
Motosiklet hırsızı tutuklandı

Adıyaman’da, motosiklet hırsızlığı olaylarına karışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı, Yeşilyurt, Turgut Reis ve Musalla mahallelerinde 4 adet motosikletin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen Mustafa A., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Mustafa A., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis ekipleri şahsın çalmış olduğu motosikletlerin bulunup sahiplerine teslim etmek için çalışmalarına devam ettikleri de öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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