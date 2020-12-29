Motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet A., idaresindeki 02 SA 240 plakalı motosiklet Bahçelievler Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada yaralanan Mehmet A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.