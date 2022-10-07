Motosiklet denetimleri devam ediyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet denetimlerinde 425 motosikleti kontrol etti.

Resmi ve Yunus ekipleri tarafından motosikletlere yönelik yapılan uygulamada kontrol edilen 425 adet motosiklet içerisinde 3 adet çalıntı motosiklet park halinde, 1 adet çalıntı motosiklet ise 2 şüpheli ile birlikte yakalandı. Ayrıca 2 adet plakasız/tescilsiz, 2 adet plakasız, şasi/motor numarası silinmiş motosiklet yakalandı.

4 sürücüye plakasız ve ehliyetsiz kullanmaktan, 1 sürücüye abartı egzoz ve ehliyetsizlikten, 3 plakasız motosiklet sürücüsüne, 1 plakasız motosiklet sürücüsüne alkollü olduğu tespit edilerek, 2 sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, 2 sürücüye sigortasız ve muayenesiz motosiklet kullanmaktan, 1 sürücüye kırmızı ışık ihlali, trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamaktan olmak üzere toplam 14 sürücüye işlem yapıldı.