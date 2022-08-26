Motosiklet çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı

Adıyaman’da, motosiklet çaldığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde motosiklet çaldığı tespit edilen M.S., isimli şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan M.S., Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.