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Motosiklet beton mikseriyle çarpıştı

Adıyaman’da motosiklet ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 02.06.2021, 14:25
Motosiklet beton mikseriyle çarpıştı

Adıyaman’da motosiklet ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Haluk B. yönetimindeki 02 AAS 426 plakalı motosiklet Altınşehir yönünden kavşağa geldiğinde sürücüsü öğrenilemeyen 02 HH 268 plakalı Man marka beton mikseri ile çarpıştı.

Kazada başından yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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