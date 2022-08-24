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Molozların arasında sıkışan köpek kurtarıldı
Adıyaman’da, boş bir arazi içerisine dökülen moloz yığınlarının arasına girerek sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
ADIYAMAN 24.08.2022, 16:33
Adıyaman’da, boş bir arazi içerisine dökülen moloz yığınlarının arasına girerek sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde boş bir arazi içerisine dökülen molozların arasına giren ve burada sıkışarak acı çeken köpeği fark eden vatandaşlar, köpeği bulunduğu yerden çıkartmak istedi. Vatandaşların kurtarma çalışmaları başarısız kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda köpeğin sıkıştığı alandaki molozlar tek tek kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sokak köpeği bulunduğu yerden çıkarıldı. Oldukça korkmuş olan köpek sıkıştığı yerden çıkarılır çıkarılmaz olay yerinden hızla kaçtı.
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