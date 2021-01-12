Model bahçede badem fidanları toprakla buluşturuldu

İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle Ziraat Odası Başkanlığına ait 24 dönümlük bir arazide badem yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla model badem bahçe kurulumu için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Adıyaman merkez Doyran Köyü Çam Gazi Barajı mevkiinde gerçekleştirilen badem dikim törenine Vali Mahmut Çuhadar, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, bazı STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirilen proje ile Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı arazisinde model bir badem bahçesi kurularak Ziraat Odası Başkanlığı koordinatörlüğünde çiftçilere uygulamalı eğitimlerin verilmesi sağlanmış olacak.

24 dönüm arazi üzerine toprakla buluşturulan bin adet aşılı badem fidanının hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, "Badem yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması kapsamında bugün İpekyolu Kalkınma Ajansımızın desteğiyle Ziraat Odası Başkanlığımıza ait arazide toprakla buluşturduğumuz fidanlar, modern tarımın gelişimi açısından inşallah iyi bir örnek olur. Sadece ülkemizin değil, ilimizin de geleceği iyi tarıma bağlıdır. Bundan dolayı iyi tarım uygulamalarına devlet olarak her zaman ve her yerde destek veriyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz" diye konuştu.