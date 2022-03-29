banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Belçika, 21 Rus diplomatı sınır dışı etti
Belçika, 21 Rus diplomatı sınır dışı etti
Müzakere sonrası piyasalar hareketlendi!
Müzakere sonrası piyasalar hareketlendi!
Mesut Özil Takıma Geri Mi Dönüyor?
Mesut Özil Takıma Geri Mi Dönüyor?
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor

MKYK Üyesi Yanılmaz, AK Parti’li belediyeleri ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti’li belediyeler ve teşkilatları ziyaret etti.

ADIYAMAN 29.03.2022, 20:12
MKYK Üyesi Yanılmaz, AK Parti’li belediyeleri ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti’li belediyeler ve teşkilatları ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fehmi Yılmaz tarafından Kahramanmaraş’ta karşılanan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Adıyaman programının birinci gününde Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesi ile Belören Belde Belediyesini ziyaret etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın da hazır bulunduğu ziyarette Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan ve Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan’ın sunumu eşliğinde bugüne kadar yapılan ve gündem de olan projelerle ilgili çalışmaları anlatıldı. Daha sonra Besni ilçesine geçen AK Parti heyeti Suvarlı Belediye Başkanı Gülfer Ağır ve Köseceli Belediye Başkanı Kerim Durgut’u ziyaret ederek her iki belde de devam ve planlanan çalışmalara yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Heyet daha sonra Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’ı ziyaret ederek burada belediye çalışmalarıyla ilgili brifing aldı. Samsat ziyareti sonrası Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çatinkaya, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut’u makamında ziyaret ederek teşkilat çalışmalarına yönelik fikir alış verişinde bulundu.

Adıyaman ziyaretine ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, 2023, 2053 ve 2071 vizyonu için Türkiye’de şehircilik anlamında çok önemli hedeflere odaklandıklarını belirtti. Yanılmaz, “Bizim şehirlerimiz için çok fazla yapacak şeyimiz var. Adıyaman’daki AK Belediyelerimiz ise bu vizyon doğrultusunda çok önemli işlere imza atıyor. Biz birbirine güvenen, birbirine inanan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Edoğan’ın talimatlarını yerine getirirken büyük bir dava şuuruyla yerine getiren mutlu bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde olmak bizler için bir onurdur bir gururdur Rabbim bu ailenin oluşmasına vesile olan ve bu aileye liderlik yapan cumhurbaşkanımıza sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, “Bilindiği gibi 1994 yılı belediyeler için bir devrimdi. 1994 Yılı öncesinde ideolojik takıntılı belediyecilik anlayışı hakimdi. Şükürler olsun ki bizimle beraber hizmet belediyeciliği başladı. İstanbul’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu’da bizim misyonumuza sahip birçok arkadaş, belediye başkanlığında eski karanlık dönemi kapattılar, yerine hizmet belediyeciliğini başlattılar. Şimdi de cumhurbaşkanımızın talimatıyla gönül belediyeciliğinde AK Belediyelerimiz büyük hizmetleri şehirlerimize kazandırıyorlar.

Türkiye’de yerel yönetimde AK Parti bir markadır. Gönüllere dokunan işleriyle Belediyemiz, davayı omuzlayan teşkilatımız ile Adıyaman Allah’ın izniyle emin ellerde. AK Parti kurulduğu günden beri hem merkezi yönetimde hem mahalli idarelerde cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların üç beş katı hizmeti kazandırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla her alanda hayatına dokunmadık hiçbir vatandaş bırakmadık. İnşallah bundan sonra da yine çetin yolları aşacak ülkemizin ve Adıyaman’ımızın yükselişi güçlü şekilde devam edecek” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19