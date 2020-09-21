Minik öğrencilere hijyen seti ve oyuncak
ADIYAMAN BELEDİYESİ, KORONA VİRÜS SALGININDAN DOLAYI SADECE İLKOKUL 1. SINIFLAR VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞLAYAN YÜZ YÜZE EĞİTİMİN İLK GÜNÜNDE MİNİKLERE HİJYEN SETİ İLE OYUNCAK DAĞITTI.
Adıyaman Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı sadece ilkokul 1. sınıflar ve okul öncesi öğrencileri için başlayan yüz yüze eğitimin ilk gününde miniklere hijyen seti ile oyuncak dağıttı.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın il dışında temaslarda bulunmasından dolayı katılamadığı etkinlikte, Mehmet Akif İlköğretim Okulu öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Başkan Kılınç’ın talimatıyla minik öğrencilere hijyen seti ve oyuncak hediye etti.
İlk ders zilinde öğrencileri yalnız bırakmak istemedikleri için böyle bir organizasyona imza attıklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Oruç, minik öğrencilerden okulda bulundukları süre boyunca sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.
Böyle bir projeyi gerçekleştirmelerindeki amaçlarının okula ilk kez başlayan çocukların okula daha çabuk ısınmasını katkı sağlamak olduğunu da belirten Başkan Yardımcısı Oruç, öğrencilere yüzlerce paket hijyen seti ile oyuncak dağıttıklarını söyledi.
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