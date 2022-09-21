Minik öğrenciler mısır şenliği yaptı

Adıyaman’da minik öğrencilerin düzenlediği mısır şenliğinde tarladan sofraya mısırın yolculuğu etkinliği yapıldı.

Sevgi Anaokulu öğrencilerine, tükettiğimiz besinlerin nasıl sofralara geldiği konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla ‘Tarladan Sofraya Mısırın Yolculuğu’ etkinliği yapıldı. Etkinlikte çocuklara mısırın nasıl yetiştirildiği konunda bilgi verildi. Tarlaya nasıl ekildiği, ekildikten sonra büyümesi için nelerin yapıldığı ve tarladan toplanması süreçleri çocuklara anlatıldı. Ardından tarladan toplanan mısırlar okula getirildi. Okula getirilen mısırlar çocuklarla birlikte soyularak temizlendi. Ardından okul yemekhanesine temizlenmiş halde olan mısırlar pişirildi. Pişirilen mısırlar daha sonra öğrencilere ikram edildi.

Okul Müdürü Cemal Önder, okul öncesi çocuklarının en çok eğlenerek yaptıkları etkinliklerin kendilerinin içinde bulunduğu süreçlerden geçen etkinliklerin olduğunu belirterek, “Okul öncesi dönemde edinilen kalıcı öğrenme yaşantıları ileriki yıllarda öğrencilerin davranışlarına dönüşecektir. Böylelikle öğrencilerin yaşam becerilerinde artış meydana gelecektir. Çocukların hem öğrenmesinin hem de keyif alarak okul yaşamlarını sürdürmelerinin okulöncesi eğitimde en önemli hedeflerden birisidir” dedi.