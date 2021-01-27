Minik ellerden sağlık çalışanlarına hediye

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde anaokulu öğrencilerinin sağlık çalışanları için yaptığı eserler sağlık çalışanlarına hediye edildi.

Gölbaşı Cumhuriyet İlkokulu ana sınıfı öğrencileri ‘Minik Ellerden Sevgi Dolu Kalplare’ isimli projesiyle sağlık çalışanları duygulandı.

Okul Müdürü Mehmet Özdemir, proje ile sağlık çalışanlarına hediye verildiğini belirterek, "Okulumuzun anasınıfı öğrencileri, öğretmen Sultan Aldemir’in koordinesinde eTwining projesi ‘Minik Ellerden Sevgi Dolu Kalplere’ projesi başlatılmıştır. Projemizin amacı dönemimizin kahramanları olan sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon sağlamaktır. Anasınıfı öğrencilerimizin yapmış oldukları resimler, iyi ki varsınız kartları ve kitap ayraçları sağlık çalışanlarımıza ulaştırıldı. Sağlık çalışanlarımız da küçük ellerden gelen hediyelere memnuniyetlerini dile getirdi. Öğrencilerimize, öğretmenimize ve sağlık kahramanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.