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Minik çocuklara deprem anı tatbikatı
Adıyaman Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından, minik çocuklara deprem anı ve sonrasında yapmaları gerekenler anlatıldı.
ADIYAMAN 15.11.2022, 15:36
Adıyaman Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından, minik çocuklara deprem anı ve sonrasında yapmaları gerekenler anlatıldı.
Adıyaman alışveriş merkezinde çocuklara yönelik düzenlenen eğlence etkinliği öncesinde AFAD ekipleri, ‘çök-kapan-tutun’ uygulamasını gösterdi. Daha sonra çocuklara da ‘çök-kapan-tutun’ uygulamasını gerçekleştirildi.
Minikler görevliler eşliğinde uygulamaya eşlik ederek eğlenceli vakit geçirdi.