Minibüsünün altında kalan çocuk öldü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde minibüsün altında kalan iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yavuz Selim mahallesinde meydana geldi. Kardeşinin evine misafirliğe giden Hasan G., misafirlikten sonra eve dönmek için 02 AAF 640 plakalı minibüsüne bindi. Hasan G., minibüsün arkasında oturan yeğeni Yusuf Arda G.’yü (2) karanlıkta fark etmeden, minibüsü hareket ettirdi. Tekerleklerin altında kalan yeğenini gören amca, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Yusuf Arda G.’ye ilk müdahale yapıldıktan sonra hemen Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yusuf Arda G. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alınırken, çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.