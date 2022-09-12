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Minibüsün çarptığı yaya yaralandı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı.
ADIYAMAN 12.09.2022, 09:24
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Asfalt Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde A. O idaresindeki 46 MA 4352 plakalı minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ekizler’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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