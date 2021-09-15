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Minibüs polis aracına arkadan çarptı: 2 polis yaralı

Adıyaman’da, yaya geçidinde yayalara yol veren polis ekip aracına minibüsün arkadan çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

ADIYAMAN 15.09.2021, 14:02
Minibüs polis aracına arkadan çarptı: 2 polis yaralı

Adıyaman’da, yaya geçidinde yayalara yol veren polis ekip aracına minibüsün arkadan çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı yakınlarında bulunan yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek isteyen 02 A 7224 plakalı Ford marka polis ekip aracı durdu. Bu esnada arkadan gelen Turan Yar idaresindeki 02 KC 196 plakalı Ford marka minibüs duramayarak ekip aracına arkadan çarptı. Meydana gelen kazada ekip aracında bulunan polis memurlarından Abdulrezzak B. ile Mehmet D. yaralandı. Her iki yaralı polis, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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