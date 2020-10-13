Mimar Sinan Mahallesinde asfalt çalışması

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesinde sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediyesi, ilçenin birçok noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği asfalt temel yapımı ve asfalt kaplama çalışmalarını Mimar Sinan Mahallesinde sürdürdü. Cumhuriyet ve Yavuz Selim mahallelerinde yürütülen faaliyetlerden sonra ekipler, Mimar Sinan Mahallesinde de kış aylarında yaşanan olumsuz hava şartları ile bozulan yolların bakım ve onarımı ile asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, daha önce oldukça dar olan ve geçiş imkanı vermeyen mahalle yolunda genişletme çalışmaları yürüttüklerini belirterek, “İlçemizin birçok noktasında aynı anda çalışma yürüterek vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sıkıntı çekmemesini sağlıyoruz. Mimar Sinan Mahallemizde daha önce genişletme çalışmaları gerçekleştirdiğimiz yolumuza bugün de asfalt döktük. Gölbaşı’nın her noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Belediyecilik ekip işidir, biz de ilçemizdeki her noktada mühendislerimiz, mimarlarımız ile hazırladığımız projelerle hizmet etme gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.