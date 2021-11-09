Milli Eğitim Müdürü Gönen, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, okul ve kurum ziyaretleri kapsamında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek onlarla zaman geçirdi.

Adıyaman merkez Yenimahalle İlkokulunda öğrencilerle birlikte bayrak töreni ve İstiklal Marşı programına katılan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, daha sonra okul idarecilerinden eğitim-öğretim faaliyetleri ve okulun fiziki durumu hakkında bilgi aldı.

Müdür Hakan Gönen daha sonra sınıflara girerek öğrencilerin derslerine katılarak bir süre sohbet etti.

Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle de bir araya gelen Gönen, yardımcı kaynak destek paketinin etkin bir şekilde kullanılmasını ve öğrencelere duyurusunun yapılması gerektiğini söyledi. Müdür Gönen, "Bakanlığımızca 2.sınıftan 12. sınıfa kadar profesyonel ekipler tarafından hazırlanan ve öğrencilerimizin akademik gelişimlerinde büyük katkı sağlayacak olan soru destek paketini etkin şekilde kullanarak, bu kaynaklara öğrencilerimizi yönlendirmeliyiz. Çocuklarımızın eğitimi için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyoruz. Sizlere de bu konudaki emekleriniz için teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.