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Milli Eğitim Müdürü Alagöz öğrencilerle bir araya geldi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, köy okulları ve seyrek nüfuslu beldelerin yüz yüze eğitime başlaması münasebetiyle çeşitli köy okullarını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

ADIYAMAN 15.02.2021, 17:53
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Milli Eğitim Müdürü Alagöz öğrencilerle bir araya geldi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, köy okulları ve seyrek nüfuslu beldelerin yüz yüze eğitime başlaması münasebetiyle çeşitli köy okullarını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

2020-2021 yılı ikinci dönemin başlamasıyla Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, mesaj yayımladı.

Yüz yüze eğitim veren okulları ziyaret eden Alagöz burada yaptığı açıklamada, “Salgın tedbirleri kapsamında ara vermiş olduğumuz yüz yüze eğitimlerimize bugün itibariyle kısmi olarak başlıyoruz. İlk etapta, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı ile köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde tüm ilkokul, ortaokul, bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçtik.

1 Mart’tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün; tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da seyreltilmiş sınıflarda tam kapasiteli olarak yüz yüze eğitime geçmeyi planlıyoruz. Geriye kalan sınıflarımızda ise uzaktan eğitime devam ediyoruz. Gönül ister ki en kısa sürede tüm öğrencilerimizle tam zamanlı şekilde sınıf ve bahçelerin öğrenci sesleriyle dolup taşacağı, öğretmenlerimizin öğrencileriyle, öğrencilerimizin akranlarıyla buluşabileceği sağlıklı günlere kavuşalım.

Burada öğrencilerimize ve velilerimize de büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarımızı yeniden okullarıyla buluşturabilmek için gerekli şartların oluşması adına maske takmalı, hijyen kurallarına uymalı ve sosyal mesafe konusunda dikkatli olmalıyız. Bizler uzaktan eğitim sürecinde ve ara tatil döneminde okullarımızı her türlü salgın tedbirlerine hazır hale getirdik. Tüm okullarımıza öğrenci ve öğretmenlerimizin ihtiyacı olacak dezenfektan, maske ve temizlik malzemeleri ulaştırdık. Okullardaki tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirdik. Ayrıca maske, eldiven gibi atıklar için ayrı olmak üzere okullarımızın belirlenen noktalarına, elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kutuları yerleştirdik. Eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için de gerekli düzenlemeler yaptık. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrenci velilerimize, yavrularımız için okullarımızda her türlü tedbiri aldığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gönül rahatlığıyla öğrencilerinizi okullarına gönderebilirsiniz.

Uzaktan eğitime devam edecek öğrencilerimizin de mutlaka canlı derslerini takip ederek derslere katılmasını, TRT EBA kanallarından derslerini takip etmesini ve mutlaka öğretmenleriyle iletişim halinde olmasını istiyoruz. Onlarla da en kısa sürede onlarla da okullarda buluşmak istiyoruz. Velilerimizin de bu konuda öğretmenleriyle iş birliği yapmaları çok önemli.

Milletçe tedbiri elden bırakmayarak en kısa sürede tüm öğrencilerimizle yine okullarımızda, sınıflarımızda bir araya geleceğimize inanarak 2020 - 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Döneminin başarılı ve verimli geçmesini dilerim” ifadelerini kullandı.
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