Millevekili Aydın’dan Öğretmenler Günü mesajı

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle açıklamada bulundu.

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, “Öğretmenlerimiz aziz milletimizin evlatlarını geleceğe hazırlayan büyük değerlerimiz, ülke olarak istikbalimizin mimarlarıdır. Eğitim-öğretim hayatımız güçlü olduğu müddetçe ülke olarak da her daim güçlü olacağız. Milli kültürümüzü vaktin ruhuyla harmanlayıp, bilgi, beceri ve deneyimleriyle buluşturan ve nesillerimize aktaran öğretmenlerimiz, aziz milletimizin geleceği için çok önemli kutsal bir vazifeyi icra etmektedirler. Dünyayı etkisi altına alan salgın boyunca, birçok alanda olduğu gibi eğitim-öğretim süreçleri de olumsuz yönde etkilendi. İnşallah dönem başından beri devam eden yüz yüze eğitimle bu olumsuzluklar çok kısa zaman içerisinde fedakâr öğretmenlerimizin gayretleriyle giderilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, ömrünü öğrencilerine ve onların istikbaline adayan fedakâr öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün; öğretmenlerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.