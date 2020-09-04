Milletvekilleri sporcular ile Kızılcahamam’da buluştu
ANKARA KIZILCAHAMAM’DA KAMP YAPAN ADIYAMAN 9154 SPOR İLE KAHTA 02 SPOR’U MİLLETVEKİLLERİ ZİYARET ETTİ.
Ankara Kızılcahamam’da kamp yapan TFF 3. Lig takımları Adıyaman 9154 Spor ile Kahta 02 Spor’u, milletvekilleri ziyaret etti.
2020-2021 futbol sezonunda TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele edecek olan Adıyaman 1954 Spor ile 2. Grupta Mücadele edecek olan Kahta 02 Spor Kızılcahamam’da lige hazırlanıyor. AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Milletvekili İbrahim Halil Fırat, futbolcuları kamp alanında ziyaret etti.
Ahmet Aydın, takımların yönetim ve futbolcularına yeni sezonda başarılar dileyerek, pandemi sürecinden sporunda etkilendiğini, inşallah yeni sezonla birlikte her iki takımında 3. Ligde en iyi şekilde mücadele edeceğini dile getirdi.
İbrahim Halil Fırat ise, her iki takımada 2020-2021 futbol sezonunda başarılar dileyerek, onların en iyi şekilde Adıyaman’ı temsil edeceğini söyledi.
Adıyaman 1954 Spor Başkanı Sait Aybak ise, milletvekillerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Kahta 02 Spor Başkanı Musa Yıldırım’da, milletvekillerinin futbolculara moral ve motivasyon dileklerinde bulunmalarından dolayı teşekkür etti.
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