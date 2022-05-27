Milletvekili Tutdere,kadro talebini meclise taşıdı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere TBMM Genel Kurulunda söz alarak ücretli usta öğreticilerin sorunlarını ve kadro taleplerini gündeme getirdi.

Hayat pahalılığı nedeniyle yaşamın vatandaşlar için çekilmez bir hal aldığını vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Hayat pahalılığı, enflasyon ve zamlar yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Hayat pahalılığı nedeniyle yaşam halkımız için çekilmez bir hale geldi. AK Partinin kötü ekonomi yönetimi nedeniyle herkes mağdur. Mağdur olan kesimlerden bir tanesi de iktidarın bir türlü sesini duymadığı, büyük bir özveriyle çalışan ancak emeklerinin karşılığını alamayan ücretli usta öğreticilerdir.

Ücretli usta öğreticiler mağdur, ücretleri enflasyon karşısında eridi, bitti. Usta öğreticiler ücretlerinin ve sosyal haklarının verilmesini istiyorlar, kadro istiyorlar, SGK primlerinin tam olarak ödenmesini istiyorlar. İktidara ve cumhurbaşkanlığına çağrı yapıyoruz, büyük bir özveriyle çalışan, emeklerinin karşılığını alamayan usta öğreticilerin kadro haklarını bir an evvel verin ve onlara insanca yaşayacakları bir çalışma ortama sağlayın” diye konuştu.