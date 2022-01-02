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Milletvekili Tutdere’den zam tepkisi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, elektrik ve doğalgaz tarifelerine yapılan zamlara tepki gösterdi.

ADIYAMAN 02.01.2022, 10:53
Milletvekili Tutdere’den zam tepkisi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, elektrik ve doğalgaz tarifelerine yapılan zamlara tepki gösterdi.

Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere yaptığı açıklamada yapılan zamların iğneden ipliğe her şeyin fiyatını daha da yükselteceğini, elektrik zamlarının ise özellikle elektrik enerjisiyle tarımsal sulama yapan çiftçileri mağdur edeceğine vurgu yaptı.

Resmi gazetede yayımlanan zam kararlarının ardından asgari ücret zammının henüz uygulanmadan eridiğini söyleyen Milletvekili Tutdere, “Şahsım iktidarı yaptığı zamlarla asgari ücreti eritti. Şahsım iktidarı uygulamaya çalıştığı tutarsız ekonomi politikalarıyla yurttaşlarımızın belini bükmeye, ekonomik krizi daha da derinleştirmeye devam ediyor. Çiftçimiz, köylümüz, işçimiz, memurumuz, emeklimiz, esnafımız, sanayicimiz şahsım iktidarının zamları karşısında canından bezdi. Yeni yıla girdiğimiz ilk dakikalarda şahsım iktidarı doğalgazda mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için ise yüzde 50, elektrikte ise 150 kilowatt saat altındaki tarifelere yüzde 50, 150 kilowatt saatin üzerindeki tarifelere de yüzde 125 oranında zam yaptı. Sanayi doğalgazına yapılan üst üste zamlar iğneden ipliğe her şeyin fiyatını daha da artıracaktır. Elektriğe yapılan zamlar ise maalesef en çok çiftçilerimizi etkileyecek. Özellikle elektrik enerjisiyle tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz bu zamlar nedeniyle üretim yapamayacak hale gelecek. İktidar, bu zam politikaları ile yurttaşlarımızın cebindeki son kuruşa göz dikmeye, halkımızın emeğini sömürmeye, hayallerini elinden çalmaya devam edecek. Ülkenin kurtuluşu sandıktan geçmektedir. Halkımızın hayallerini çalan, ekmeğine göz diken AK Parti iktidarının yapması gereken tek bir şey kaldı o da halkımızın önüne sandığı getirmektir” diye konuştu.

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