Milletvekili Tutdere’den tütün açıklaması

Adıyaman Merkezi ve Çelikhan ilçesinde yapılan tütün eylemleriyle ilgili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, açıklamalarda bulundu. CHP Adıyaman İl Başkanlığında parti yönetimiyle bir araya gelen Milletvekili Tutdere, her zaman tütüncünün ve vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

Yetkisiz tütün ticareti yasağının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinin ardından karara tepki gösteren Adıyamanlı tütün üreticileri, şehir merkezinde ve çevre ilçelerde protesto gösterilerinde bulunmuştu. Adıyamanlı tütün üreticilerinin yanında olduğunu ifade eden TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, çiftçilere destek vererek, açıklamalarda bulundu.

"Tütün üreticilerimizin her zaman yanında olacağız"

Yetkisiz tütün ticareti yasağıyla ilgili geri adım atılmazsa mücadelelerine devam edeceklerini belirten CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Önceki gün yapılan tütün eylemlerinde teşkilatımızın bütün üyeleriyle tütün üreticilerinin yanında olduk. Onların bu haklı mücadelelerinde bu direnişlerine gerçekten sahip çıktık ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizler genel başkanımızın görevlendirmesiyle 2 gündür Diyarbakır’daydık. Sabah saatlerinde böyle bir haklı eylemin olduğunu öğrenir öğrenmez teşkilatlarımız tütüncülerle bir araya geldi ve bizlerde oradan her anı takip ettik. Diyarbakır programı biter bitmez gece yarısı soluğu Çelikhan ilçemizde tütüncülerimizin yanında aldık. Gece geç saatlere kadar bu onurlu direnişi sergileyen tütün üreticilerimize destek olduk. Ve orada yapmış olduğumuz sağduyu çağrılarımıza cevap verdiler ve eylemi sonlandırdılar. Tütün üreticileri şimdilik bir ara veriyoruz. İktidar bize şans vermedi ama biz onlara şans veriyoruz bir haftalık bir süre vereceğiz. Eğer bu konuda olumlu bir adım atılırsa atılır yoksa da biz bu defa büyük kitlelerle alanlarda olup mücadelemizi sürdüreceğiz dediler. Adıyaman’da ve Türkiye’nin her tarafında bu onurlu mücadeleyi sahiplenen kendi çocuklarının geleceği için mücadele eden hukuksal haklarını kullanan tütün üreticilerimizin her zaman yanında olacağız. Ve onlarla birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. 24 Haziran seçimlerinden sonra TBMM’ye gittiğimde zaten sürekli tütünü gündemde tuttuk ve tütün mücadelesini tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya öğrettik. Eylemler sonrası iktidar milletvekilleri torba kanununa 6 aylık bir süre daha koyacaklarını söylüyorlar. Tabi bu gerçek olur mu olmaz mı gelecek hafta TBMM’deki çalışmalarda sırasında göreceğiz. Orada bunu da takip edeceğiz. Ancak bu duruma 6 ay yetmez, 6 ay sonra bu filimi tekrardan izleyeceğiz. 6 Ay yerine en az 1 yıl süre hatta 2 yıllık bir süre üreticiye tanımak lazım. Vatandaşlarımıza bir fırsat verelim” diye konuştu.