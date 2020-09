Milletvekili Tutdere’den plazma çağrısı

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yeni Korona Virüs (Covid-19) salgınına yakalanıp gördükleri tedavi sonrasında iyileşen vatandaşlara immün plazma bağışında bulunmaları konusunda çağrıda bulundu.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulunan Milletvekili Tutdere, “Korona Virüs salgınının kısa sürede pandemiye dönüşerek tüm dünyayı tesiri altına alması gerek ulusal gerekse de bölgesel anlamda tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini gerekli kıldı. Kontrollü sosyal hayata geçişin ardından ise özellikle son dönemde vaka sayılarında ciddi artışlar var. Vatandaşlarımızdan maske-mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum. Her birimiz, karşımızdakinin sağlığını düşünerek hareket etmek durumundayız. Bu konuda lütfen her zamankinden daha duyarlı olalım Virüsten korunma konusundaki kurallara topyekun uymak, tedbirlere riayet etmek dışında da birlik beraberlik içerisinde hareket etmek gerekiyor. Daha önce salgına yakalanan ve tedavi görerek iyileşen vatandaşlarımızın tedavi süreci devam eden vatandaşlarımız için immün plazma bağışında bulunmaları toplum sağlığı açısından önemli bir görevdir. İmmün plazma bağışının hayat kurtaracağı bilinciyle hareket etmek gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Her konuda olduğu gibi bu konuda da dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Bu nedenle Covid-19’u yenen bütün vatandaşlarımıza immun plazma bağışında bulunmak için ilgili sağlık kuruluşlarına başvurmaları için çağrıda bulunuyorum” diye konuştu.