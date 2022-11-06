Milletvekili Tutdere’den Mimarlık Fakültesi çağrısı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Besni’de bulunan Mimarlık Fakültesi’ne akademisyen atanması için çağrıda bulundu.

Milletvekili Tutdere, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Besni’de bulunan Mimarlık Fakültesi’nin YÖK tarafından akademisyen atanmamasından dolayı dört yıldır çürümeye terk edildiğine belirtti. YÖK Başkanının ise gerekli atamalarının yapılıp Mimarlık Fakültesi’nin hizmete açılacağının sözünü verdiğini de hatırlatan Milletvekili Tutdere, “Besni ilçemizde hayırsever Erdemoğlu Ailesi, 2018 yılında Mimarlık Fakültesi olarak kullanılması amacıyla bir bina yaptırdı. Aradan tam dört yıl geçti ve siz oraya üç tane akademisyen gönderemediğiniz için şu anda öğrenci alamıyor ve bu fakülte binası neredeyse çürümeye terk edildi. YÖK başkanı, artık bu sesi duyun. Bu hayırseverlerin yapmış olduğu mimarlık fakültesinin eğitime ve öğretime geçmesi için gerekli kadroları açın, bu okulun önündeki engelleri kaldırın” çağrısında bulundu.

Adıyamanlıların okul taleplerini de dile getiren Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’da özellikle Kömür Beldemizdeki lise talebini biz geçen yıl ki bütçede de dile getirmiştik, bu talep bugüne kadar karşılanmadı. Yaylakonak Beldemizin de liseye ihtiyacı var. Samsat’a bağlı Doğanca köyümüzdeki okul 2018 depreminde hasar gördü. Doğanca köylülerinin ilkokul talebi var. Gölbaşı ilçemize bağlı Yukarınasırlı köyümüz büyük bir köy, köyümüzde yaşayan yurttaşlarımız lise bekliyorlar. İlimizin bu taleplerinin bir an evvel yerine getirilmesini, bütçeden buralara kaynak aktarılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.