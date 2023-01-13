Milletvekili Tutdere’den Gerger’e diyaliz ünitesi talebi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gerger Devlet Hastanesi’ndeki diyaliz ünitesi eksikliğini TBMM gündemine taşıdı.

Gerger ilçesinde diyaliz ünitesi olmadığı için diyaliz hastalarının kötü koşullar altında başka ilçeye seyahat ederek tedavi gördüklerinin altını çizen Milletvekili Tutdere, Gerger Devlet Hastanesi’ne diyaliz ünitesinin kurulması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Milletvekili Tutdere, “Gerger ilçemizdeki diyaliz hastalarının çektiği çileden söz etmek istiyorum. Gerger ilçemiz Adıyaman’ın en uzak ilçelerinden bir tanesi. İlçeyi Kahta’ya ve kent merkezine bağlayan yolların fiziki koşulları çok kötü. Diyaliz hastaları bu kötü yol koşullarında her gün seyahat etmek zorunda kalıyor. İktidar yetkilileri Gerger Devlet Hastanesine diyaliz ünitesi açılması için sürekli söz verdiler ancak bu sözlerin gereği yerine getirilmedi, hastaların çilesi devam ediyor. Ben buradan Sağlık Bakanlığına açıkça çağrı yapıyorum. Gerger Devlet Hastanesi’ne diyaliz ünitesinin kurulması için gerekli çalışmaları bir an evvel yapın, hastalarımızın çilesine son verin” şeklinde konuştu.