banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Tranç, döş, bonfile... Kurbanlık hayvanın neresinden hangi et çıkar?
Tranç, döş, bonfile... Kurbanlık hayvanın neresinden hangi et çıkar?
Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması: 'Bugün başlıyor'
Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması: 'Bugün başlıyor'
Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü oruç tutulur mu?
Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü oruç tutulur mu?
İşte Sümela Manastırı'nın 5 yıllık restorasyon serüveni
İşte Sümela Manastırı'nın 5 yıllık restorasyon serüveni

Milletvekili Tutdere’den ‘Bayramlaşma töreni düzenlemeyelim’ çağrısı

TBMM KATİP ÜYESİ VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AV. ABDURRAHMAN TUTDERE, ADIYAMAN’DA VAKA SAYISININ ARTMASINDAN DOLAYI PROTOKOL ÜYELERİ VE SİYASİ PARTİLERİN RESMİ BAYRAMLAŞMA PROGRAMLARI DÜZENLEMEMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.

ADIYAMAN 29.07.2020, 12:26
1
Milletvekili Tutdere’den ‘Bayramlaşma töreni düzenlemeyelim’ çağrısı

TBMM Katip Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da vaka sayısının artmasından dolayı protokol üyeleri ve siyasi partilerin resmi bayramlaşma programları düzenlememesi gerektiğini belirtti.

Adıyaman Valiliği ve ilgili diğer kurumlardan aldıkları bilgilere göre Adıyaman’da vaka sayısının arttığını ve oldukça yüksek seviyelere ulaştığını belirten Milletvekili Abdurrahman Tutdere, korona virüsün bulaş riskini azaltabilmek amacıyla bayramlaşma programlarının düzenlenmemesini istedi.

Tutdere, Adıyaman’da toplam vaka sayısının özellikle Ramazan Bayramı sonrası ciddi artış gösterdiğini kaydederek, birçok bölgede vatandaşların maske takmadan, sosyal mesafeye de uymadan hareket ettiği söyledi.

İlgili kurumlarla iletişim halinde konuyu yakından takip ettiklerini Tutdere “Çok tehlikeli bir salgınla mücadele ediyoruz. Uzmanların açıklamalarına bakıldığında salgın tek bir kişiden 125, hatta 625 kişiye bulaşıyor. Bu kadar hızlı ilerleyen bir virüsle karşı karşıyayız. Bu sebeple, kurumlar da vatandaşlar da salgın bitmiş gibi davranmamalıdır. Önlem alınmazsa, son günlerdeki artış Adıyaman için önümüzdeki günlerin çok sıkıntılı geçeceğinin habercisidir. Özellikle Ramazan Bayramından bu yana geçen sürede vaka sayılarında yaşanan artışa baktığımızda Adıyaman’daki tablonun giderek daha vahim bir hal almaya başladığı gözlemlenmektedir. Nitekim 1 Haziran sonrası başlayan yeni normalleşme sürecinde çoğu vatandaşımız tarafından kurallar hiçe sayıldığından ve yeterince denetleme yapılmadığından vaka sayıları hızla artarak pandemi süreci başladığından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşmıştır” dedi.

Yaklaşmakta olan kurban bayramının öncelikle sağlıklı bir ortamda geçmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Tutdere, “Özellikle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ekstra ihtimam gösterilmesi gerekiyor. Yurttaşlarımızın kesinlikle ev ziyareti gerçekleştirmemeleri de kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için önemli bir konudur. Henüz aşısı dahi olmayan tehlikeli, küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Bu nedenle herkesin, her zamankinden daha özenli davranması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Valilik, kaymakamlıklar, siyasi partiler başta olmak üzere sendika, STK gibi farklı oluşumlar tarafından bayramlaşma törenleri düzenlenmemesi gerektiğini söyleyen Tutdere “Resmi bayramlaşmaların ve siyasi partiler ile sendika, sivil toplum örgütü gibi oluşumlar tarafından düzenlenmesi planlanan bayramlaşma programlarının içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle düzenlenmemesi gerekmektedir. Çünkü içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde tüm yurttaşlarımıza ‘evde kal’ çağrısı yaparken resmi bayramlaşma töreni düzenlemek abesle iştigal olacaktır. Bu nedenle başta Adıyaman Valiliğimiz olmak üzere ilçe kaymakamlıklarımıza, siyasi partilere, sendikalara ve sivil toplum örgütlerine daha sağlıklı bayramlarda sevgiyle kucaklaşabilmek adına çağrıda bulunuyorum. Pandemi sürecine denk gelen mübarek Kurban Bayramında, samimiyetin, huzurun ve barışın başkenti Adıyaman’da yaşayan yurttaşlar olarak bulaş riskini azaltmak, halk sağlığını korumak adına ailelerimizin, sevdiklerimizin çevremizdeki insanların sağlığı için bayramlaşma törenleri düzenlemeyin, başta resmi programlar olmak üzere tüm bayramlaşma törenlerini ve programlarını iptal edelim” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
31°
açık
Namaz Vakti 29 Temmuz 2020
İmsak 04:04
Güneş 05:50
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:31
Yatsı 22:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25