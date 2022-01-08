banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yargıtay’dan flaş
Yargıtay’dan flaş
Kazakistan’daki olaylarda gözaltı sayısı 4 bin bin 266’ya yükseldi
Kazakistan’daki olaylarda gözaltı sayısı 4 bin bin 266’ya yükseldi
Avcı: "Hak ederek buradayız"
Avcı: "Hak ederek buradayız"
Benzin ve motorine bir zam daha yapıldı!
Benzin ve motorine bir zam daha yapıldı!

Milletvekili Tutdere’den Adıyaman ve ülke gündemiyle ilgili açıklama

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, partisinin il başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı.

ADIYAMAN 08.01.2022, 15:25
Milletvekili Tutdere’den Adıyaman ve ülke gündemiyle ilgili açıklama

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, partisinin il başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Hakan Uyanık, İl başkanı Burak Binzet, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ile birlikte basın açıklaması yapan Milletvekili Tutdere, yerel ve genel sorunlara değinerek açıklamada bulundu.

Ülke gündemiyle ilgili ilgili konuşan Milletvekili Tutdere, “Ülkemizde 2022 yılına zamlarla girdiler. Özellikle doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere gelen zamlar vatandaşı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle Adıyaman’da elektrik enerjisiyle tarımsal sulama yapan çiftçimizin mağduriyet yaşamasına ve verimliliğin düşmesine neden olacaktır.

İktidar patisi artık Türkiye’yi yönetemiyor. Ülkemiz ciddi bir savrulmayla karşı karşıyadır. Ekonomik krizi bitirin. Yanlış politikalar ile ne faiz ne de fiyatlar düşmüyor. AK Parti’nin kur korumalı ekonomik modeli fakirin sırtına, yeni vergiler bindirdi. Fakir çalışacak, zengin kazanacaktır.

CHP olarak biz Türkiye’yi adım adım geziyoruz. Zor zamanda CHP olarak halkımızın yanındayız. CHP atık eleştirel değil, yol gösteren bir parti konumundadır. Artık herkes sandığı bekliyor. AK Parti iktidarının sorunları çözme kabiliyeti kalmamıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili İçişleri Bakanlığının iddiaları ve suçlamaları tutmayacaktır. Hukuka, demokrasiye bağlı insanlardır. Onların yasa dışı işlerle işi asla olamaz” dedi.

Adıyaman ile ilgili ise Tutdere, “1 Ocak’ta yürürlüğe giren tütün ile ilgili hapis cezasının kaldırılmasını istiyoruz. Yasalar toplumsal ihtiyaca göre çıkar. Bu yasa tütün üreticilerinin sorunlarını çözmekten uzaktır. Tütüncüyü suçlularla aynı kefeye koymaktır. Bu yasanın uygulanabilirliği yoktur. Bu yasa değiştirilsin. İktidar partisi çıkardığı kanunu savunmaktan ziyade muhalefeti suçluyorlar. Bu kanun 2017’de çıktı. İktidar partisi tütün üreticilerini seviyorsa, yerle tütün ticaretine hapis cezası getiren bu cezayı kaldırın. Ceza kanununa baktığımızda hırsızlık suçu 1 yıldan, dolandırıcılık suçu 1 yıldan başlıyor ama tütün ticareti 3 yıldan başlıyor. Bu yasanın ortadan kaldırılması için kanun teklifimizi yeniden verdim.

İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılmıyordu. Bunu mecliste dile getirdik. Adıyaman Belediyesi bunla ilgili açıklama yaptı. İnşallah ihtiyaç sahiplerine biran önce kömürler ulaştırılır.

Muhtarlar birkaç gün önce eski devlet hastanesinin bulunduğu yerde basın açıklaması yaptı. Ben o basın açıklamasını yapan muhtarlara teşekkür ediyorum. Adıyaman’da sorunların çözümü için muhtarların, sivil toplum örgütlerinin dile getirme vakti gelmiştir. Onlar dile getirdikçe eksiklik giderilecektir. Muhtarların bu konudaki açıklamadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Beşiktaş 19 28
9. Alanyaspor 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 20 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 19 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 19 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Bursaspor 19 20
17. Keciorengucu 18 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8