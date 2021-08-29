Milletvekili Tutdere’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutdere, mesajında, 30 Ağustos bağımsızlığı karakter edinmiş bir milletin, kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğini dünyaya haykırdığı, hiçbir gücün hakimiyetine girmeyeceğimizi dünyaya kanıtladığımız gün olduğunu söyledi.

Milletvekili Tutdere, “Omuz omuza verdiğimiz bu mücadele sonucunda yazdığımız zafer destanıyla kimseye boyun eğmeyeceğimizi, bir bütün olduğumuzda hiçbir gücün önümüzde duramayacağını tüm dünyaya gösterdik.

30 Ağustos 1922 milletimiz için tarihi bir dönüm noktası olmuş egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olması için tarih kapısı aralanmıştır. 29 Ekim 1923’de cumhuriyetin ilanıyla da egemenlik kayıtsız ve şartsız milletimize teslim edilmiştir. Milletimizin 99 yıl önce el ele, kol kola, omuz omuza verdiği mücadele ruhu ile ülkemizi bu karanlıktan kurtaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle Kurtuluş Savaşının lideri Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bize bu zaferi armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanları ile bütün aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.