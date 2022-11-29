Milletvekili Tutdere, sağlıktaki eksiklikleri Bakan Koca’ya iletti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Plan ve Bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, Adıyaman’da henüz yapımına başlanmayan projelere gerekli kaynakların aktarılarak, bir an önce çalışmalara başlanılmasını istedi.

Bütçe görüşmeleri sırasında Sağlık Bakanı Koca’ya seslenen Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın sağlık alanındaki eksiklerini tek tek sıralayarak eksiklerin giderilmesini istedi. Aile sağlığı merkezlerinde görevli aile hekimlerinin sorunlarını da sıralayan Tutdere, Adıyamanlıların Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi talebinin uzun uğraşlar sonrası olumlu karşılanarak projeye başlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milletvekili Tutdere, “Milletvekili seçildiğim günden bu yana takip ettiğimiz ve her platformda dile getirdiğimiz Adıyaman 150 yataklı devlet hastanesinin yer teslimi yapıldı, inşaatına başlanılacak, bu konuda emeği geçen sizlere ve herkese teşekkür ediyorum. Bakan, Adıyaman 2022 yatırım programını incelediğimizde Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda 21 adet yatırım gözüküyor. Bunlardan 10’una hiç ödenek ayrılmamış, 4’üne ise iz ödenek ayrılmış durumda. Biz 2023 bütçenizde bu yatırımlara ödenek ayrılmasını bekliyoruz. Ayrıca, ilimizin uzman doktor eksiklikleri var. Göz, dermatoloji, çocuk nörolojisi, çocuk hematolojisi, çocuk kardiyolojisi ve radyasyon onkolojisi bölümlerinde uzman doktora ihtiyacımız var. Adıyaman’ımız bu bölümlerde doktor görevlendirmelerini bekliyor, atamaları yaparsanız çok memnun oluruz. Kahta 25 Ünitelik Ağız Diş Sağlığı Merkezi projesi vardı, ihalesi ve yer teslimi de yapıldı ama inşaata başlayan yok. Bütçede ödeneği da ayrılmış; bu paralar nereye gitti, ne oldu? Bu süreci bakanlıktaki arkadaşların takip etmesinde yarar var, bu da bir muammaya dönüşmüş durumda. Biz Adıyaman halkı olarak 2023 bütçesinde Bakanlığınızın sorumluluğundaki yatırımlara gerekli ödeneklerin ayrılmasını ve bu hizmetlerin bir an evvel yapılmasını bekliyoruz. Aile hekimlerinin bir talebi var. Aile hekimleri ASM’lerde elektrik ve doğal gaz faturalarını sanayi tarifesinden ödüyorlar. Yani aile hekimlerimizin ödediği ASM faturaları sanayide kullanılan elektrik ve doğal gaz tarifesi üzerinden faturalandırılıyor. Bu durum aile hekimlerinin büyük bir mağduriyet yaşamasına sebebiyet veriyor. Bakanlık olarak bu olaya da el koymalısınız ve bu konuda gerekirse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla görüşmenizde fayda var, aile hekimlerinin bu konuda sizden bir beklentisi var” diye konuştu.