Milletvekili Tutdere, mecliste tütünü konuştu

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tütün ticaretine 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören kanunun ile ilgili mecliste konuştu.

CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tütün ile ilgili meclis kürsüsünde yaptığı konuşma bitmesine rağmen kürsüden inmedi. CHP sıralarındaki milletvekilleri ise ‘Tütünüme Dokunma’ pankartı açtı.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere yaptığı açıklamada, “1 Temmuz’da yürürlüğü giren zulüm yasasına karşı halkın büyük bir tepkisi var. Tütün üreticileri, emekçiler, esnaf, halk bu zulüm yasasına karşı tepkilerini koymak için alanlara, meydanlara indiler. Tütün esnafı ve tütün üreticisi, tütün konusunun bütün ayrıntılarıyla yasal bir zemine, güvenceye kavuşmasını yirmi yıldır bekliyor, gelinen noktada ise bir arpa boyu dahi yol alınmadı. Sarmalık tütünün Türkiye’nin 13 ilinde üretiliyor. Tek başına içim özelliği nedeniyle de bir dünya markası fakat yapılan açıklamalara bakıldığında tütün meselesinin iktidar tarafından anlaşılamadığını görüyoruz. Sarmalık tütün meselesi sadece Adıyaman’ın meselesi değil, Türkiye’nin meselesidir. Sarmalık tütün meselesi bir ekmek ve onur mücadelesidir. Yurttaşlarımızın ekmeği için, onuru için meydanlara çıkmalarına ve haklı taleplerini dile getirmelerine iktidar cephesinden ‘Bunlar provokatör, bunlar kışkırtıcı! Cumhuriyet Halk Partisi bunun üzerinden meydanları, sokakları hareketlendiriyor.’ demek insafsızlıktır, vicdansızlıktır. O insanlar çocuklarının geleceği için, ekmekleri için, onurlarıyla meydanlara çıktılar. Meydanlara inen yurttaşlarımız yıllardır alın teriyle helal para kazanmak için, çocuklarına helal lokma yedirmek için mücadele eden insanlardır; onları başka adlarla nitelendirmek büyük bir ayıptır. Birtakım iftiralarla üreticilerimizin bu haklı mücadelesini gölgeleyemezsiniz” dedi.

Milletvekili Tutdere, “Yirmi yıldır her seçimde tütün meselesini, ‘Çözdük, çözeceğiz. Tamamen yasal zemine oturtacağız’ dediniz, yapmadınız. 1 Temmuz geldi, ortada hiçbir çözüm yok. İnsanlar ne yapsın? Şu anda 2020 yılı ürünü depolarda duruyor; insanlar bunu nasıl satacak? Üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası getirdiniz, bu nasıl bir vicdan? Tütüncüye hapis getirmek AKP iktidarının eseridir. Siz, bu tütüncüye söz verdiniz, her seçim öncesi ‘Çözeceğiz.’ dediniz; en son, üreticiyi üç yıl hapisle karşı karşıya bıraktınız. Tütün üreticilerinin diken üstünde olduğunu ve bir an önce yasal düzenlemenin meclis gündemine alınması gerekiyor. Şu an Türkiye’de milyonlar diken üstünde. Özellikle iktidara sesleniyorum: Geçen hafta ‘Torba kanunu getireceğiz.’ dediniz. Fakat hala ortada bir torba kanun yok. Bu memlekette bütün insanları perişan ettiniz, bari yıllardır ekmeğiyle, onuruyla geçinen tütün üreticisini mağdur etmeyin. O insanlar sizden ihale istemiyor, iş istemiyor, yandaşlarınız gibi torpil de istemiyor. ‘Bize karışmayın, üretelim, alnımızın teriyle çocuklarımızı okutalım; büyüsünler, milletine, memleketlerine hizmet etsin’ diyorlar. Böyle masum bir talebe yirmi yıldır nasıl karşılık vermezsiniz? Karşılık vermezsiniz çünkü siz, gözünüzü büyük sigara şirketlerine dikmişsiniz. Onlar ne diyorsa onu yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.