Milletvekili Tutdere, köylerin sorunlarını TBMM’ye taşıdı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kahta ilçesinde ziyaret ettikleri Tütenocak, Akdoğan, Narlıdere, Bağbaşı, Aydınpınar, Narince, Çardak, Hasandiğin, Oluklu, Büyükbağ, Akkavak köylerinin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

Ziyaret edilen köylerdeki sorunları TBMM Genel Kurulunda dile getiren Milletvekili Tutdere, köylerde içme suyu sağlanan kuyulardaki aboneliklerin ücretlerinin düşürülmesi için gerekli yasal çalışmaların yapılması çağrısında bulundu. Kahta ilçesine bağlı köylerdeki vatandaşların sorunlarını TBMM Genel Kurulu’nda dile getiren Milletvekili Tutdere, “Geçen hafta sonu, Kahta ilçemizde parti teşkilatımızla birlikte bir dizi ziyaretle saha çalışması yaparak hemşehrilerimizle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın dertlerini dinledik. Ziyaret ettiğimiz Tütenocak, Akdoğan, Narlıdere, Bağbaşı, Aydınpınar, Narince, Çardak, Hasandiğin, Oluklu, Büyükbağ, Akkavak köylerimizde vatandaşlarımız dertli. Zamlar hayat koşullarını çekilmez bir hale getirmiş durumda.

Adıyaman’da içme suyunu kuyulardan sağlayan köylülerimizin mağduriyeti yüksek elektrik faturaları nedeniyle gün geçtikçe katlanıyor, iktidarın duyarsızlığı devam ediyor. En temel insan hakkı olan temiz suya erişim hakkından vatandaşlarımız faydalanamıyor.

Buradan iktidara çağrı yapıyor, özellikle içme suyunu sağlayan kuyulardaki abonelerin ücretlerinin düşürülmesi için gerekli yasal çalışmaları yapın” diye konuştu.