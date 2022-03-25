Milletvekili Tutdere: “Gerger-Narince Yolu yıllardır bitmeyen çile”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gerger-Narince Yoluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yatırım programında ödenek aktarılmadığını, Gerger yoluna gereken ödeneğin ayrılması, yol yapım çalışmalarına bir an evvel başlanması ve Gergerlilerin hakkının teslim edilmesi için TBMM Genel Kurulu’ndan iktidara çağrıda bulundu.

Gerger’in yol sorununun 20 yıldır devam ettiğinin altını çizerek bu önemli sorunu yılladır söylenmesine rağmen gereken adımların bir türlü atılmadığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Gerger ilçemizin yol sorunu 20 yıldır çözülmedi. Bu kutsal çatı altında ve her platformda defalarca söylememize rağmen bu konuda iktidar üzerine düşeni yapmadı. Gerger yolu konusunda iktidar bir ileri iki geri yapmaya, halkı oyalamaya, işi zamana yaymaya devam ediyor. 26 Kasım 2020 tarihinde ihalesi yapılan, 27 Temmuz 2021 tarihinde sözleşmesi imzalanan yol yapım işine ilişkin tüm hukuksal süreçler tamamlanmış olmasına rağmen yol yapımına bugüne kadar başlanmadı” ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Gerger- Narince yolunun yapımı için Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na seslenen Milletvekili Tutdere, gerekli ödeneklerin aktarılarak yolun yapımına bir an önce başlanması için çağrıda bulundu.