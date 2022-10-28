Milletvekili Tutdere Cumhuriyet’in 99. yılını kutladı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyetin 99’uncu yaşını yayımladığı mesajla kutladı.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere yayımladığı mesajında, “Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, milletimizin binbir fedakarlıkla kurduğu Cumhuriyetimiz bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak üzere inşa edilmiş, emperyalistlere karşı kazanılan zaferlerin ardından kurulan ülkemiz, Cumhuriyet’le taçlandırılmıştır.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nde; ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ parolası ile Milli Mücadele başlatılmıştır. 23 Nisan 1920’de, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve ‘Meclisin üstünde hiçbir kuvvet yoktur’ kararı ile ‘Milli Egemenlik’ düşüncesi gerçekleşmiş, 29 Ekim 1923’te ‘Yaşasın Cumhuriyet’ sesleriyle Cumhuriyetimiz ilan edilmiştir.

29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet ile vatandaşlarımızın hiçbir ayrım ve ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın fikri hür, vicdanı hür olarak yetiştirilmesi sağlanmış; vatandaşlarımıza, seçme ve seçilme hakkı, yargı önünde eşitlik hakkı, yaşama hakkı, eğitim hakkı, din ve vicdan özgürlüğü verilmiştir.

Ülkemiz hukuki, siyasi ve ekonomik açıdan büyük bir buhran içinde olsa da, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizi kuran kadroların kuruluş ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerimizin yol göstericiliğinde ülkemizde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışını inşa etmek; adaleti yeniden egemen kılmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetleri aşmak üzere, 99 yıllık parti birikimimizle Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandıracağız.

Üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, laik ve sosyal hukuk devletini savunan bizlerin sorumluluğu, cumhuriyetimizi demokrasi, hukuk ve adaletle taçlandırmaktır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve galip olacak, Cumhuriyetimiz emanet ettiği genç evlatlarının elinde daima yükselecek ve sonsuza kadar yaşayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 99’uncu yılını kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda ilerlemesi için mücadelesini ortaya koyan tüm yurttaşlarımıza saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.