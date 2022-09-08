Milletvekili Tutdere, CHP’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP’nin 99. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere, Cumhuriyet Halk Partisinin masa başında değil, köklerini Kuva-yi Milliye ruhundan alarak cephelerde kurulmuş bir parti olduğunu dile getirdi. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisinin 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde laik, çağdaş ve demokratik Türkiye’nin temellerinin atıldığını vurgulayan Tutdere, “Cumhuriyet Halk Partisi mandacılığı reddedip bağımsızlığımızı savunan, egemenliğin tek kişiye değil millete ait olması gerektiğinin altı çizerek milli iradeyi baş tacı yapan ve egemenliği kayıtsız şartsız milletin yapanların partisidir. Cumhuriyetimiz 100.yılına yaklaşırken bugün geldiğimiz noktada ülkemiz kuruluş değerlerinden uzaklaştırılmış, millet egemenliği yok sayılarak TBMM’nin yetkileri gasp edilmiş, iktidarın tek adam rejimine dönüşen yönetim anlayışıyla ülkemiz uçuruma sürüklemiştir. Dün olduğu gibi bugün de kurucu ilkelerimize sadakatle bağlı, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği değerlerden aldığı güçle laik, aydınlık ve çağdaş Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Geçmişten aldığımız güç ve yüklendiğimiz tarihi misyonla ülkemizi içinde bulunduğu darboğazdan kurtaracak, aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz. 20 Yılda ağır yaralar alarak işlevsiz hale getirilen ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma, hukuktan demokrasiye ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak tarihin bize yüklediği en temel görevlerden birisidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizi bugünlere taşıyan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne bugüne kadar emek veren tüm partililerimize ve parti yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kurtuluş ve kuruluşun, mücadele ve kararlılığın partisi olan Cumhuriyet Halk Partimizin 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” diye konuştu.