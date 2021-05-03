Milletvekili Tutdere, Çelikhan yolunu sordu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulunda Adıyaman-Çelikhan yolunu gündeme getirdi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Meclis Genel Kurulda yaptığı konuşmasında, Çelikhan yolunun sadece seçim dönemlerinde hatırlandığı fakat bir türlü hayata geçirilmediği, defalarca gündeme getirilmesine rağmen iktidar tarafında herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi.

Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ı Malatya’ya bağlayan Adıyaman-Çelikhan yolunun trafik yoğunluğunu kaldıramadığının altını çizerek, “Adıyaman’ı yol güzergahında bulunan çok sayıdaki köye, Çelikhan ilçesine ve Malatya iline bağlayan Adıyaman-Çelikhan yolu halihazırda trafik yoğunluğunu kaldıramıyor. Bugüne kadar defalarca dile getirmemize rağmen bu yolda herhangi bir çalışma yapılmadı. Her seçim öncesinde iktidar tarafından yapılacağı vadedilen daha sonra da unutulan Adıyaman-Çelikhan yolunu tekrar hatırlatıyorum.

Son yıllarda Adıyaman-Çelikhan yolunun trafik yoğunluğu katbekat artıştır. Çelikhan yolunda çalışmalara başlanılması, bölge halkının ve tüm Adıyamanlıların ortak talebidir. Çelikhanlılar iktidara soruyor, otobanlar bitti, on dokuz yıl geçti, daha neyi bekliyorsunuz, yolumuzu ne zaman yapacaksınız? Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına çağrıda bulunuyorum, Adıyaman-Çelikhan yolunun çalışmalarına bir an evvel başlayın, vatandaşlarımızın yol çilesini sonlandırın” diye konuştu.