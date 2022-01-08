Milletvekili Tutdere, Başkan Uslu ve işadamlarıyla bir araya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve işadamlarıyla bir araya geldi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve partililer ATSO’yu ziyaret etti. CHP heyetini ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Başkan Yardımcısı Metin Günay, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Atlı ve Meclis üyesi Mahmut Tohumcu ağırladı.

CHP Milletvekili Tutdere, ATSO’nun kent için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çekerek Başkan Uslu’ya ve Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi. Tutdere, “Üreten kesimin sıkıntıları var. Bizde üreten kesimi temsil eden kuruluş olan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mustafa Uslu’yu ve Yönetim Kurulunu ziyaret ederek istişare etmek istedik. Ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Umudumuz var inşallah bu zor günler geçecek. Bunun yanında ilimize yatırım ve yatırımcı gelmesi gerekiyor. İşsizliğin azalması ve istihdamın arttırılması noktasında çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu noktada bize ne düşerse fazlasını yapmaya hazırız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ATSO Başkanı Mustafa Uslu, “Üreten kesim olarak sahada hep söylediğim bir konu var. Ülkenin refah seviyesinin yükselmesi ve cari açığın önüne geçmenin tek yolu üretmekten geçiyor. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak 2022 yılında da yine yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedefli büyümeden yana olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Ülke olarak sancılı bir süreçten geçiyoruz. Dünyada küresel olarak var olan bir sıkıntı bizde biraz daha fazla hissedilmekte. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Nazik ziyaretiniz için size ve heyetinize şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” dedi.