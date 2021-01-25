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Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın yol yatırımlarını değerlendirdi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ile yapılan yatırımlardan bahsederek açıklamalarda bulundu.

ADIYAMAN 25.01.2021, 15:09
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Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın yol yatırımlarını değerlendirdi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ile yapılan yatırımlardan bahsederek açıklamalarda bulundu.

Adıyaman’ın ulaşım sorununun bir türlü çözülemediğini belirten Milletvekili Tutdere, “Oysa Adıyaman halkı Çelikhan yolu, Göksu Köprüsü, Gerger’in yolu olmayan köylerine ulaşım, Adıyaman trafiğini rahatlatacak yeni projeler ile yarım kalmış ya da hiç başlanmamış projelerin bir an evvel hayata geçirileceğini duymak istiyorduk. 2018, 2019 ve 2020 Yılında gerçekleşen bütçe ve kesin hesap görüşmelerinde ulaştırma bakanlarına bizzat ilettiğimiz, dile getirdiğimiz sorunlarda neredeyse bir arpa boyu yol kat edilmediğini üzülerek görmekteyiz. Adıyaman maalesef ulaştırma ve altyapı projelerinde gerekli ilgiyi görmüyor. Adıyaman’daki her müjde ya proje aşamasında kalıyor ya da sembolik rakamlarla iz ödenek kapsamında sadece yatırım programlarında yer alıyor. Ne hikmetse komşu illerimizi Adıyaman’a bağlayan ana arter yollar Adıyaman’ın sınırlarına girdiğinde yarım kaldı ve çoğu da hala yarım yamalak şekilde duruyor. Vatandaşlarımız artık sadece sembolik rakamlarla yatırım programlarında görünmesini değil, icraata geçilerek bu yatırımların tamamlanmasını istiyor” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Adıyaman ziyaretinde Adıyamanlıları heyecanlandıracak herhangi bir projenin açıklanmamış olmasını eleştiren Milletvekili Tutdere, “Bakan, Adıyaman’da 2003 yılında 23 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 256 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Bakanın sözlerinden de anlaşıldığı gibi 19 yıllık AK Parti iktidarı Adıyaman’a sadece 233 km bölünmüş yol yapmış. İlk bakışta büyük bir icraatmış gibi ifade edilse de Adıyaman’a yapılan toplam bölünmüş yol uzunluğu Türkiye ortalamasının 83 Kilometrenin altında. Türkiye’deki bölünmüş yolların toplam uzunluğunun 27 bin 470 kilometre olduğu dikkate aldığında Adıyaman’daki bölünmüş yol uzunluğu yüzde birin altında. AK Parti iktidarları süresince Adıyaman’ın kamu hizmetlerinden yeteri kadar faydalanamadığı sadece bölünmüş yol tablosundan bile açıkça anlaşılıyor. Altınşehir Mahallesinde yapılan köprülü kavşakta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, ancak Adıyaman bundan çok daha fazlasını hak ediyor. İktidar temsilcileri geç de olsa bakandan hastane kavşağına farklı seviyeli kavşak yapılmasını talep etti. Hastanemiz 2015 yılında hizmete açıldı. Aradan 6 yıl geçti, yeni mi aklınıza geldi? Sadece hastane kavşağında böyle bir çalışmanın yapılması Adıyaman trafiğini rahatlatmayacaktır. Daha önce de talep ettiğimiz gibi hastane kavşağının yanı sıra yeni valilik binası önüne de farklı seviyeli kavşak yapılması gerekmektedir. Adıyaman kamu yatırımlarından hakkını alana kadar halkımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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