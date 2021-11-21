Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın sağlık alanındaki eksiklerini dile getirdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’a ataması yapılmayan branş doktorları ile 150 Yataklı Devlet Hastanesini TBMM gündemine taşıdı.

Milletvekili Tutdere yaptığı konuşmasında, birçok branşta uzman doktor eksikliğinin olduğunu ve uzman doktor eksiği olan branşlara acil olarak ataması yapılması gerektiğini, ayrıca Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesinin yapımı için bir kez daha Sağlık Bakanlığına çağrıda bulundu.

Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’ın sağlık alanındaki eksikliklerini bir an önce giderin.

Adıyaman’ın sağlık yatırımları konusunda çevre illerden geri kaldı. Adıyaman’daki hastane eksikliğini defalarca gündeme getirmemize rağmen 150 Yataklı Devlet Hastanesinin yapımı için hala somut bir adım atılmadı.

Özellikle çocuk hastalıkları branşlarında uzman doktor eksikliği yaşanmakta ve uzman doktor eksikliğinden dolayı da Adıyaman’da yaşayan yurttaşlar, çevre illere gitmek zorunda kalıyor.

Adıyaman’ın acilen endokrin, onkoloji, çocuk nörolojisi, çocuk hematolojisi, çocuk nefrolojisi, yetişkin nefrolojisi ve radyasyon onkolojisi branşlarında uzman doktor ihtiyacı var. Bu branşlara uzman doktor görevlendirilmesi için Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyorum. Bu branşlara acil olarak uzman doktor atamaları bir an önce yapın. Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesinin yapımı konusunda hala somut adımlar atılmadı, hastanemizin yapımına hala başlanmadı. Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi ne oldu? Adıyamanlılar Sağlık Bakanlığından çözüm bekliyor” diye konuştu.