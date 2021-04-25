Milletvekili Tutdere, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sorunları iletti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e bir araya gelerek ilin sorun ve sıkıntılarını ilettiğini söyledi.

Milletvekili Tutdere gerçekleştirdiği ziyarette, Abdülhamit Gül’e vefat eden annesi Saliha Gül için başsağlığı dileklerini ileterek Adalet Bakanlığı’nın Adıyaman’da yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımları hakkında Bakan Gül’den bilgi aldı.

Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın sorun ve sıkıntılarını tek tek Bakan Gül’e söyledi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, “Gerçekleşen ziyarette öncelikle vefat eden Annesi Saliha Gül için Bakan Abdulhamit Gül’e başsağlığı dileklerimi ve derin üzüntülerimi ilettim. Adıyaman’ımızın ve Adıyamanlı hemşerilerimizin adalette yaşadığı sıkıntı ve sorunları bizzat Bakan Gül’e aktardım. Bakan Gül’le Adıyaman Cezaevinin yapımı ve Adıyamanlı hemşerilerimizin bu konuda yaşadığı mağduriyetler, denetimli serbestlik bürosunun yeri, yapımı yılan hikayesine dönen Besni Adliye Binası ile Adalet Bakanlığının Adıyaman’a yapacağı diğer yatırımlara ilişkin konuları görüştük” diye konuştu.