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Milletvekili Toprak’tan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ADIYAMAN 08.07.2022, 15:08
Milletvekili Toprak’tan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayramların sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günler olduğunu ifade eden Toprak, “Bayram sevincinin en iyi şekilde yaşanmasını diliyorum. Dargınların barıştığı, dayanışma duygularının yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bayramları sadece kendimiz, ailemiz ve yakın çevremizle yaşamamalı; ilgiye muhtaç her vatandaşımıza bayramı bayram gibi yaşatmak zorundayız. Ebedi kardeşliğimizi, tebriklerle yeniden ihya edeceğimiz Kurban Bayramı, akıp giden zaman içinde, gitgide uzaklaşan nesilleri yeniden bir araya getirip bağlayan kadim bir düğüm olması hasebiyle, dargınlıkları, küslükleri unutmak, bizden bir selam bekleyen büyüklerimizi hatırlamak, gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızı sevindirmek içinde büyük bir fırsattır.

Bu duygularla, Adıyamanlı hemşerilerim başta olmak üzere aziz milletimizin, mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik eder, Cenab-ı Allah’tan bizleri birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diliyorum” dedi.

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