banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Şampiyonlar Ligi'nde seyirci kararına karşı çıktılar!
Şampiyonlar Ligi'nde seyirci kararına karşı çıktılar!
Kırgızistan karıştı: OHAL ilan edildi...
Kırgızistan karıştı: OHAL ilan edildi...
Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
Küresel vaka sayısında rekor artış
Küresel vaka sayısında rekor artış

Milletvekili Toprak, Avusturya Türkiye Dostluk Grubu Başkanı seçildi

MİLLETVEKİLİ TOPRAK, AVUSTURYA TÜRKİYE DOSTLUK GRUBU BAŞKANI SEÇİLDİ

ADIYAMAN 09.10.2020, 19:43
3
Milletvekili Toprak, Avusturya Türkiye Dostluk Grubu Başkanı seçildi

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Avusturya-Türkiye parlamentolar arası dostluk grubunun yeni başkanı seçildi.

Avusturya-Türkiye Parlamentolar arası dostluk grubu, yeni başkanı olarak AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak’ı seçti.

Avusturya ile yapıcı bir diyalog içerisinde olacaklarını ifade eden Milletvekili Toprak, yeni görevine ilişkin şu açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Toprak, TBMM Türkiye-Avusturya Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı seçildim. Aday gösterilmem dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, TBMM Başkanımız Mustafa Şentop’a, Grup Başkanımız Naci Bostancı’ya, grup başkanvekillerimize ve milletvekilli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu

Yorumlar (0)
banner388
banner378
16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 09 Ekim 2020
İmsak 05:38
Güneş 07:02
Öğle 12:56
İkindi 16:06
Akşam 18:41
Yatsı 20:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2