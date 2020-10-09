Milletvekili Toprak, Avusturya Türkiye Dostluk Grubu Başkanı seçildi
MİLLETVEKİLİ TOPRAK, AVUSTURYA TÜRKİYE DOSTLUK GRUBU BAŞKANI SEÇİLDİ
AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Avusturya-Türkiye parlamentolar arası dostluk grubunun yeni başkanı seçildi.
Avusturya-Türkiye Parlamentolar arası dostluk grubu, yeni başkanı olarak AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak’ı seçti.
Avusturya ile yapıcı bir diyalog içerisinde olacaklarını ifade eden Milletvekili Toprak, yeni görevine ilişkin şu açıklamalarda bulundu.
Milletvekili Toprak, TBMM Türkiye-Avusturya Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı seçildim. Aday gösterilmem dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, TBMM Başkanımız Mustafa Şentop’a, Grup Başkanımız Naci Bostancı’ya, grup başkanvekillerimize ve milletvekilli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu
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