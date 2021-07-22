Milletvekili Taş, Tut ilçesinde bayramlaştı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve beraberindekiler, Tut ilçesinde vatandaşlar ve partililerle bayramlaştı.

Milletvekili Yakup Taş’a İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Saman, Temel Büyükboğa, AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz eşlik etti.

İlk olarak parti binasında partililer ile bayramlaşan Milletvekili Yakup Taş, burada partisinin yaptığı hizmetler ve çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Daha sonra vatandaşlar ile bir araya gelen Taş, esnafları gezerek bayramlaştı.

Tut Kaymakamı Muhammet Tugay’ı makamında ziyaret eden Taş ve beraberindekiler, Tut ilçesi ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.